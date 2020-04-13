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Компания Apple планирует выпуск iPhone 12 с альтернативным дизайном

Журналисты издания Bloomberg выяснили, что компания Apple представит будущий iPhone 12 с альтернативным дизайном. Американский бренд планирует выпуск флагмана, внешний вид которого вдохновится последними iPad.

Пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы многих компаний по всему миру, не обойдя стороной и Apple. Несмотря на препятствия в виде карантинных мер, корпорация все ще планирует обновить ряд продуктов, среди которых числится и программное обеспечение, помимо фирменных устройств. Все же, наиболее важной новостью для фанатов бренда станет информация о будущем дизайне iPhone 12, который собираются презентовать в сентябре 2020 года.

Благодаря утечке от инсайдеров Минг-Чи Куо и Джона Проссера, пользователи узнали, что будущий флагман будут поставлять в четырех размерах. Кроме того, две из представленных комплектаций станут прямыми преемниками iPhone 11, в то время как более крупные модели получат маркировку Pro. Во всех представителях линейки присутствует поддержка 5G, а форм-фактор их корпусов будет напоминать iPad Pro 2018 года выпуска: плоские края, закругленные углы и покрытие из нержавеющей стали.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:56

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