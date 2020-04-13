Fiat готовит преемника Freemont, Tipo и Panda
Fiat готовит к выводу на рынок преемника Freemont, Tipo и Panda. Не забыл концерн обновить и свой имиджевый Fiat 500.
Оливье Франсуа, стоящий во главе Fiat, рассказал, что компания собирается сделать акцент на сегменте B. В его основу ляжет Punto, напоминающий Fiat 500. Производитель усердно работает над новым семейством автомобилей. Возможно, его назовут Panda.
Сегменты C и D тоже пополнятся новыми машинами длиной до 4,6 метра. Ассортимент компании позволит уверенно занять место во всех основных нишах авторынка.
Оливье Франсуа, стоящий во главе Fiat, рассказал, что компания собирается сделать акцент на сегменте B. В его основу ляжет Punto, напоминающий Fiat 500. Производитель усердно работает над новым семейством автомобилей. Возможно, его назовут Panda.
«В контексте динамичного развития рынка электрических машин, я нахожу новую линейку довольно интересной и перспективой», - рассказал Франсуа.
Сегменты C и D тоже пополнятся новыми машинами длиной до 4,6 метра. Ассортимент компании позволит уверенно занять место во всех основных нишах авторынка.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:42