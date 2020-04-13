Fiat готовит преемника Freemont, Tipo и Panda

«В контексте динамичного развития рынка электрических машин, я нахожу новую линейку довольно интересной и перспективой», - рассказал Франсуа.





Оливье Франсуа, стоящий во главе Fiat, рассказал, что компания собирается сделать акцент на сегменте B. В его основу ляжет Punto, напоминающий Fiat 500. Производитель усердно работает над новым семейством автомобилей. Возможно, его назовут Panda.Сегменты C и D тоже пополнятся новыми машинами длиной до 4,6 метра. Ассортимент компании позволит уверенно занять место во всех основных нишах авторынка.