АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

В Сети высмеяли странное поведение польского истребителя F-16

На веб-платформе Youtube появился видеоролик, на котором запечатлено странное поведение польского истребителя F-16. В Сети высмеяли пилота и его самолет, который пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

Пользователи Сети недавно смогли оценить необычный ролик, который велся с борта противолодочного самолета Ил-38. Российская эскадрилья на тот момент выполняла маневры в международном воздушном пространстве, когда к их сопровождению присоединился польский истребитель F-16. Один из авторов видео указал, что пилот остался под впечатлением от скоростей российских самолетов и по ошибке выпустил шасси - сигнал, который на языке военной авиации обозначает приказ совершить посадку на определенную авиабазу.

Известно, что подобные указания не отдаются на высоте в 5 тысяч метров и тем более в нейтральных водах. Многие юзеры отнеслись с иронией к произошедшему, отметив, что летчик вполне мог перепутать рычаги. Все же, польский F-16 мог не мог выдержать скорость отечественной авиагруппы, поэтому ему пришлось использовать небольшую уловку: во время выпуска шасси подобный тип истребителя автоматически переходит во взлетно-посадочный режим, который позволяет ему поддерживать баланс в воздухе.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Раиса Рязанова впервые после смерти сына прервала…
В Сети высмеяли странное поведение польского истребителя…
Ксения Собчак обвинила Тину Канделаки в некачественном…
Владимир Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом в…
Сергей Шнуров в день рождения на самоизоляции почувствовал себя крокодилом…
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
Эммануил Виторган рассказал об отрицательном результате теста на…
Американские ученые разработали устройство, генерирующее электричество «из…
Во время участия в шоу "Маска" Наталью Гулькину члены жюри перепутали с Анной…
Иосифа Пригожина поразил вид Валерии сзади во время съемки для "подушечного"…
Ученые назвали причину возникновения самого распространенного типа…
Татьяна Навка выставила архивные фото со своими…
Депутат Евгений Герасимов о состоянии Надежды Бабкиной: «Врачи медленно приводят ее в…
Продажи бюджетных смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro стартовали в…
«Мы с Пашей пошутили»: Дана Борисова оправдалась за фотографию с бутылкой…
На рынке вскоре представят спецверсию Meizu 17 для фанатов…
Светлана Лобода о своем графике на карантине: "Укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к…
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом в…
Анна Семенович о Татьяне Навке в день ее 45-летия: "Ты большой труженик, а главное ты всегда улыбаешься и излучаешь…
«Связной» назвал самые популярные у россиян смартфоны в первом…
«Пропало обоняние и поднялась температура»: Стас Михайлов рассказал о заражении…
Представитель ВОЗ раскрыл главный способ избавления от…
Дана Борисова о своих соседях: "Они меня боятся и думают, что я…
В России утвердили концепт нового самолета на замену…
Татьяна Навка о настойчивых ухаживаниях Пескова: «Дима деликатно взращивал во мне…
Врач Владимир Зайцев рассказал, когда начнется спад распространения коронавируса в…
Беременная супруга Андрея Черкасова начала собирать сумку для…
Кети Топурия удивила поклонников белоснежным платьем с глубоким…
Просмотреть все новости