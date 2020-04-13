В Сети высмеяли странное поведение польского истребителя F-16





Пользователи Сети недавно смогли оценить необычный ролик, который велся с борта противолодочного самолета Ил-38. Российская эскадрилья на тот момент выполняла маневры в международном воздушном пространстве, когда к их сопровождению присоединился польский истребитель F-16. Один из авторов видео указал, что пилот остался под впечатлением от скоростей российских самолетов и по ошибке выпустил шасси - сигнал, который на языке военной авиации обозначает приказ совершить посадку на определенную авиабазу.Известно, что подобные указания не отдаются на высоте в 5 тысяч метров и тем более в нейтральных водах. Многие юзеры отнеслись с иронией к произошедшему, отметив, что летчик вполне мог перепутать рычаги. Все же, польский F-16 мог не мог выдержать скорость отечественной авиагруппы, поэтому ему пришлось использовать небольшую уловку: во время выпуска шасси подобный тип истребителя автоматически переходит во взлетно-посадочный режим, который позволяет ему поддерживать баланс в воздухе.