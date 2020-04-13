Иосифа Пригожина поразил вид Валерии сзади во время съемки для "подушечного" челленджа

"Мне не важно, что вы обо мне думаете. Я хочу, чтобы вы могли поднять родным настроение. Не важно, какой для этого выбран способ. Знаете, чего стоит один взгляд мужа, который смотрит на тебя сзади и ничего не понимает?" - написала Валерия.

Валерия поддержала коллег, которые в режиме самоизоляции решили развлечь россиян забавной акцией. Певица выбрала симпатичную подушку, приложила ее к себе, закрепила на талии ремнем и в таком виде сделала фото напротив зеркала. В комментарии к посту артистка написала, что готова к критике хейтеров, которые обязательно напомнят ей о возрасте.Фолловеры отметили, что знаменитость выглядит роскошно даже в наряде из подушки. Оказалось, многие уже поддержали челлендж и ждут, когда кто-нибудь запустит новую акцию для поднятия настроения, которое во время карантина у многих на нуле.