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Иосифа Пригожина поразил вид Валерии сзади во время съемки для "подушечного" челленджа

Иосифа Пригожина поразил вид его супруги Валерии сзади во время съемки для "подушечного" челленджа. Свежими снимками певица поделилась с поклонниками в микроблоге Instagram.
Иосифа Пригожина поразил вид Валерии сзади во время съемки для "подушечного" челленджа

Валерия поддержала коллег, которые в режиме самоизоляции решили развлечь россиян забавной акцией. Певица выбрала симпатичную подушку, приложила ее к себе, закрепила на талии ремнем и в таком виде сделала фото напротив зеркала. В комментарии к посту артистка написала, что готова к критике хейтеров, которые обязательно напомнят ей о возрасте.
"Мне не важно, что вы обо мне думаете. Я хочу, чтобы вы могли поднять родным настроение. Не важно, какой для этого выбран способ. Знаете, чего стоит один взгляд мужа, который смотрит на тебя сзади и ничего не понимает?" - написала Валерия.

Фолловеры отметили, что знаменитость выглядит роскошно даже в наряде из подушки. Оказалось, многие уже поддержали челлендж и ждут, когда кто-нибудь запустит новую акцию для поднятия настроения, которое во время карантина у многих на нуле.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:39

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