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Во время участия в шоу "Маска" Наталью Гулькину члены жюри перепутали с Анной Семенович

Известная певица Наталья Гулькина стала участницей популярного шоу "Маска", выйдя на сцену в костюме "человека-зеркала". Жюри проекта долгое время пытались угадать, кто же выступает перед ними и зрителями, а после решили, что за необычным костюмом прячется певица Анна Семенович.
Во время участия в шоу "Маска" Наталью Гулькину члены жюри перепутали с Анной Семенович

Свой номер Гулькина выложила в соцсети Instagram. Для участия в "Маске" исполнительница облачилась в костюм с зеркальными фрагментами, которые отражали осветительную аппаратуру сцены. Для выступления она решила выбрать песню группы ВИАГра "Лучшие друзья девушек - это бриллианты". Несмотря на то, что жюри задавало множество вопросов о личности знаменитости под маской, угадать, кто именно перед ними находится, им так и не удалось. Благодаря бюсту, который судьи рассмотрели у артистки, они единогласно решили, что песню исполняла Анна Семенович.

В своем посте Наталья Гулькина поблагодарила организаторов шоу за пережитые эмоции, а также всех тех, кто присутствовал в зале. За короткое время публикация собрала множество лайков и комментариев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 15:42

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