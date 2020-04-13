Ученые назвали причину возникновения самого распространенного типа рака
Ученые из американского университета Луисвилля назвали причину развития наиболее часто встречающегося типа рака. Оказалось, рост опухоли в молочной железе может спровоцировать большой объем жира в организме.
Иммунолог и микробиолог Бинг Ли рассказал, что за рост злокачественных клеток отвечает синтезируемый в жировых тканях FABP4. Белок связывает жирные кислоты, но при избыточном весе его становится слишком много. В результате он попадает в кровь и разносится по организму.
Ученые на практике доказали, что в опухолях содержится аномальное число макрофагов с превышенным содержанием вышеописанного белка. Опыты на грызунах показали, что рост новообразований останавливается, если подавить активность FABP4. Для достижения лучшего результата объем жира должен снижаться или оставаться на прежнем уровне.
Иммунолог и микробиолог Бинг Ли рассказал, что за рост злокачественных клеток отвечает синтезируемый в жировых тканях FABP4. Белок связывает жирные кислоты, но при избыточном весе его становится слишком много. В результате он попадает в кровь и разносится по организму.
Ученые на практике доказали, что в опухолях содержится аномальное число макрофагов с превышенным содержанием вышеописанного белка. Опыты на грызунах показали, что рост новообразований останавливается, если подавить активность FABP4. Для достижения лучшего результата объем жира должен снижаться или оставаться на прежнем уровне.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:35