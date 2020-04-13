Ученые назвали причину возникновения самого распространенного типа рака





Иммунолог и микробиолог Бинг Ли рассказал, что за рост злокачественных клеток отвечает синтезируемый в жировых тканях FABP4. Белок связывает жирные кислоты, но при избыточном весе его становится слишком много. В результате он попадает в кровь и разносится по организму.Ученые на практике доказали, что в опухолях содержится аномальное число макрофагов с превышенным содержанием вышеописанного белка. Опыты на грызунах показали, что рост новообразований останавливается, если подавить активность FABP4. Для достижения лучшего результата объем жира должен снижаться или оставаться на прежнем уровне.