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Ученые назвали причину возникновения самого распространенного типа рака

Ученые из американского университета Луисвилля назвали причину развития наиболее часто встречающегося типа рака. Оказалось, рост опухоли в молочной железе может спровоцировать большой объем жира в организме.
Ученые назвали причину возникновения самого распространенного типа рака

Иммунолог и микробиолог Бинг Ли рассказал, что за рост злокачественных клеток отвечает синтезируемый в жировых тканях FABP4. Белок связывает жирные кислоты, но при избыточном весе его становится слишком много. В результате он попадает в кровь и разносится по организму.

Ученые на практике доказали, что в опухолях содержится аномальное число макрофагов с превышенным содержанием вышеописанного белка. Опыты на грызунах показали, что рост новообразований останавливается, если подавить активность FABP4. Для достижения лучшего результата объем жира должен снижаться или оставаться на прежнем уровне.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:35

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