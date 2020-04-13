Американские ученые разработали устройство, генерирующее электричество «из воздуха»





Благодаря новому открытию специалистов из научной группы UMassAmherst получение электричества из атмосферной влаги перешло из разряда фантастики в реальность. Инженер Цзюнь Яо из Массачусетского института заявил, что изобретение под название Air–gen способно генерировать энергию 24 часа в сутки. Максимальные показатели лежат в диапазоне 0,5 В с плотностью тока около 17 мкА/см², что с подключением нескольких устройств к процессу позволит эффективно заряжать небольшие гаджеты, вроде смартфонов.Сам прибор построили на основе продуктов жизнедеятельности бактерий, принадлежащих к роду Geobacter. Эти микроорганизмы способны производить магнетит в отсутствие кислорода и, что более важно, создавать нанопроволоки, которые проводят электричество. Air–gen состоит из тонкой пленки на базе белковых 7 микрометровых нанопроводов, расположенных между двумя электродами. Этот материал может адсорбировать пары воды из воздуха, предоставляя пользователю доступ к непрерывному электрическому току.