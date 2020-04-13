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Американские ученые разработали устройство, генерирующее электричество «из воздуха»

Инженеры из Массачусетского университета в США разработали устройство, генерирующее электричество «из воздуха». По словам американских ученых, Air–gen предоставляет энергию круглосуточно благодаря адсорбции паров воды.

Благодаря новому открытию специалистов из научной группы UMassAmherst получение электричества из атмосферной влаги перешло из разряда фантастики в реальность. Инженер Цзюнь Яо из Массачусетского института заявил, что изобретение под название Air–gen способно генерировать энергию 24 часа в сутки. Максимальные показатели лежат в диапазоне 0,5 В с плотностью тока около 17 мкА/см², что с подключением нескольких устройств к процессу позволит эффективно заряжать небольшие гаджеты, вроде смартфонов.

Сам прибор построили на основе продуктов жизнедеятельности бактерий, принадлежащих к роду Geobacter. Эти микроорганизмы способны производить магнетит в отсутствие кислорода и, что более важно, создавать нанопроволоки, которые проводят электричество. Air–gen состоит из тонкой пленки на базе белковых 7 микрометровых нанопроводов, расположенных между двумя электродами. Этот материал может адсорбировать пары воды из воздуха, предоставляя пользователю доступ к непрерывному электрическому току.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:49

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