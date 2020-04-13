Раиса Рязанова впервые после смерти сына прервала молчание

«Я не хочу нарушать минорные события воспоминаниями о сыне. Эта тема для меня болезненна. Я жива и здорова, давайте уже отпустим ситуацию, можем поговорить о внуке. Андрей пошел по нашим стопам и стал актером. Возможно, театр стал для него вторым домом, так как он много времени там проводил ребенком», - рассказала Рязанова.





Рязанова не ведет блог и не дружит с интернетом, поэтому для связи с поклонниками попросила о помощи актера Александр Мохова. Знаменитость рассказала, что некая женщина украла ее имя и ведет свою страницу. Мошенница успела поговорить с Ириной Розановой и Кристиной Бабушкиной, но последняя почувствовала подвох и пристыдила самозванку.Подруга Петрова рассказала, что перед смертью он проснулся в три часа ночи от лихорадки. Знаменитость выпил чай с лимоном и вызвал скорую. Через семь минут актера не стало, а врачи приехали к нему через 10 минут.