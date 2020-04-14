Сати Казанова рассказала, что их с мужем первый поцелуй был "ужасным"





Известно, что Сати Казанова уже более месяца не виделась со своим супругом-итальянцем Стефано Тиоццо, который не может выехать из-за карантинных мер. Расставание не восприпятствовало их небольшому юбилею - пара отпраздновала три года с момента начала романтических отношений. Казанова добавила в публикации, посвященной радостному событию, что их первое свидание было очень романтическим, несмотря на переживания будущего мужа.Известно, что их первая встреча состоялась в аэропорту, откуда влюбленные уехали в автомобиле. Несмотря на "ужасный" первый поцелуй, они смогли создать крепкие отношения вопреки языковому барьеру и "жизни на две страны". Многих подписчиков Казановой растрогало её поздравление в соцсети Instagram, которое также собрало множество пожеланий от фанатов. Пока совершенно непонятно, когда они впредь смогут увидеться.