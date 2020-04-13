Депутат Евгений Герасимов о состоянии Надежды Бабкиной: «Врачи медленно приводят ее в порядок»
Депутат Мосгордумы высказался о состоянии здоровья Надежды Бабкиной. Евгений Герасимов узнал, что врачи постепенно приводят певицу в порядок.
Бакина находится в медучреждении с двусторонней пневмонией. Артистка поступила с симптомами, характерными для COVID-19, но все взятые анализы показали отрицательный результат. Поклонники даже боялись, что тесты не срабатывают из-за мутации возбудителя.
Близкая подруга рассказала, что певицу вывели из искусственной комы, но она еще слаба. Врачи не разрешают родственникам ее навещать.
Бакина находится в медучреждении с двусторонней пневмонией. Артистка поступила с симптомами, характерными для COVID-19, но все взятые анализы показали отрицательный результат. Поклонники даже боялись, что тесты не срабатывают из-за мутации возбудителя.
«Постепенно состояние Надежды Георгиевны улучшается. Медики видят, что она пошла на поправку, но процесс идет медленно. О выписке речь еще не идет», - цитирует iReactor депутата.
Близкая подруга рассказала, что певицу вывели из искусственной комы, но она еще слаба. Врачи не разрешают родственникам ее навещать.