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Анна Хилькевич самостоятельно сделала эпиляцию зоны бикини

Карантинные меры вынуждают многих женщин самостоятельно заботиться о собственной красоте, о чем говорит пример Анны Хилькевич. Актриса сумела без посторонней помощи сделать себе эпиляцию зоны бикини.

Режим самоизоляции, который должен закончиться 30 апреля, напомнил многим девушкам в России о необходимости уметь ухаживать за своей внешностью даже в домашних условиях. Совсем недавно Анна Хилькевич опубликовала фотографию в соцсети Instagram, решив обойтись без мейкапа. Актриса говорит, что если раньше для различных процедур посещала мастеров и салоны, то теперь часть из них может совершать самостоятельно. В частности, звезда сериала "Универ" сообщила, что смогла провести наращивание ресниц и эпиляцию зоны бикини.

Хилькевич говорит, что также приобрела парикмахерские ножницы и хочет постричь своего мужа. "Зря я, что ли, училась на парикмахера 3 месяца. В общем, дел невпроворот", - написала в публикации знаменитость. Многие подписчицы восхитились находчивостью кумира и потребовали подробностей, как навести красоту в условиях карантина, когда нельзя рассчитывать на помощь профессионалов. Несмотря на множество запросов, звезда решила повременить с рекомендациями.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 00:00

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