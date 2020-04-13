АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Продажи бюджетных смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro стартовали в Китае

Honor провел презентацию своих новых бюджетных смартфонов серии Play 4T и Play 4T Pro несколько дней назад. Сегодня, 13 апреля, производитель объявил старт продаж в Китае.
Продажи бюджетных смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro стартовали в Китае

Honor Play 4T, функционирующий на базе процессора Kirin 710A, оснащен фронтальным объективом на 8 Мп, помещенным в вырез на 6,39-дюмовом дисплее HD+. В комплектацию входит сдвоенная основная камера с датчиками на 2 и 48 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, память на 6 и 128 ГБ. Производитель оценил смартфон в 170 долларов.

Версия 4T Pro, работающая при помощи процессора Kirin 810, получила 6,3-дюймовый OLED-экран, тройную камеру на 2+8+48 Мп, подэкранный дактилоскопический сканер, память на 6/8 и 128 ГБ, АКБ с функцией быстрой подзарядки. Стоимость модели в зависимости от «начинки» колеблется от 213 до 241 доллара.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Раиса Рязанова впервые после смерти сына прервала…
В Сети высмеяли странное поведение польского истребителя…
Ксения Собчак обвинила Тину Канделаки в некачественном…
Владимир Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом в…
Сергей Шнуров в день рождения на самоизоляции почувствовал себя крокодилом…
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
Эммануил Виторган рассказал об отрицательном результате теста на…
Американские ученые разработали устройство, генерирующее электричество «из…
Во время участия в шоу "Маска" Наталью Гулькину члены жюри перепутали с Анной…
Иосифа Пригожина поразил вид Валерии сзади во время съемки для "подушечного"…
Ученые назвали причину возникновения самого распространенного типа…
Татьяна Навка выставила архивные фото со своими…
Депутат Евгений Герасимов о состоянии Надежды Бабкиной: «Врачи медленно приводят ее в…
Продажи бюджетных смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro стартовали в…
«Мы с Пашей пошутили»: Дана Борисова оправдалась за фотографию с бутылкой…
На рынке вскоре представят спецверсию Meizu 17 для фанатов…
Светлана Лобода о своем графике на карантине: "Укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к…
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом в…
Анна Семенович о Татьяне Навке в день ее 45-летия: "Ты большой труженик, а главное ты всегда улыбаешься и излучаешь…
«Связной» назвал самые популярные у россиян смартфоны в первом…
«Пропало обоняние и поднялась температура»: Стас Михайлов рассказал о заражении…
Представитель ВОЗ раскрыл главный способ избавления от…
Дана Борисова о своих соседях: "Они меня боятся и думают, что я…
В России утвердили концепт нового самолета на замену…
Татьяна Навка о настойчивых ухаживаниях Пескова: «Дима деликатно взращивал во мне…
Врач Владимир Зайцев рассказал, когда начнется спад распространения коронавируса в…
Беременная супруга Андрея Черкасова начала собирать сумку для…
Кети Топурия удивила поклонников белоснежным платьем с глубоким…
Просмотреть все новости