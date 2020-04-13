Продажи бюджетных смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro стартовали в Китае
Honor провел презентацию своих новых бюджетных смартфонов серии Play 4T и Play 4T Pro несколько дней назад. Сегодня, 13 апреля, производитель объявил старт продаж в Китае.
Honor Play 4T, функционирующий на базе процессора Kirin 710A, оснащен фронтальным объективом на 8 Мп, помещенным в вырез на 6,39-дюмовом дисплее HD+. В комплектацию входит сдвоенная основная камера с датчиками на 2 и 48 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, память на 6 и 128 ГБ. Производитель оценил смартфон в 170 долларов.
Версия 4T Pro, работающая при помощи процессора Kirin 810, получила 6,3-дюймовый OLED-экран, тройную камеру на 2+8+48 Мп, подэкранный дактилоскопический сканер, память на 6/8 и 128 ГБ, АКБ с функцией быстрой подзарядки. Стоимость модели в зависимости от «начинки» колеблется от 213 до 241 доллара.
Honor Play 4T, функционирующий на базе процессора Kirin 710A, оснащен фронтальным объективом на 8 Мп, помещенным в вырез на 6,39-дюмовом дисплее HD+. В комплектацию входит сдвоенная основная камера с датчиками на 2 и 48 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, память на 6 и 128 ГБ. Производитель оценил смартфон в 170 долларов.
Версия 4T Pro, работающая при помощи процессора Kirin 810, получила 6,3-дюймовый OLED-экран, тройную камеру на 2+8+48 Мп, подэкранный дактилоскопический сканер, память на 6/8 и 128 ГБ, АКБ с функцией быстрой подзарядки. Стоимость модели в зависимости от «начинки» колеблется от 213 до 241 доллара.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:15