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На рынке вскоре представят спецверсию Meizu 17 для фанатов Audi

Инсайдеры выставили первые рендеры будущей модификации Meizu 17, которую вскоре представят на рынке. Новый смартфон представляет собой устройство, рассчитанное на фанатов Audi.

Немецкий концерн Audi и китайский производитель смартфонов Meizu начали работать над совместным проектом. Об этом свидетельствуют изображения предстоящего Meizu 17, которые появились на веб-сайте Slashleaks. Целью подобного сотрудничества эксперты называют создание специального издания флагмана с необычным дизайном задней панели и эксклюзивным цифровым контентом. Последний будет рассчитан на поклонников продукции Audi.

По предварительной информации, работу гаджета будет обеспечивать однокристальный процессор Snapdragon 865, который дополнится 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 90 Гц. Комплектация включает в себя 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, а также поддержку технологий Wi-Fi для сетей шестого поколения и NFC для бесконтактных платежей. Покупатель также может ожидать 64-мегапиксельный объектив, батарею емкостью 4500 мАч и быструю зарядку на 30 Вт.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:01

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