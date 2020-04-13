Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом в России
Татьяна Голикова оценила ежедневный рост количества заразившихся уханьским коронавирусом в России. Экономист и вице-премьер в эфире канала «Россия 1» выразила надежду на решение проблемы без сценария экспоненциального развития.
Политик знает, что к 13 апреля заболевание выявлено у 18 328 человек. Цифры «не вызывают приятных эмоций», но паниковать не стоит. В РФ распространение COVID-19 идет по собственному сценарию, а не одна подготовленная математическая модель не подтверждена.
Ранее представитель ВОЗ назвал лучший механизм избавления от коронавируса.
«Я проанализировала статистические данные за каждый день. Видно, что в сутки мы имеем 17-18-процентное увеличения числа зараженных. У нас были периоды спада и резкого подъема, но в целом сохраняется тенденция плавного увеличения», - рассказала Голикова.
Политик знает, что к 13 апреля заболевание выявлено у 18 328 человек. Цифры «не вызывают приятных эмоций», но паниковать не стоит. В РФ распространение COVID-19 идет по собственному сценарию, а не одна подготовленная математическая модель не подтверждена.
Ранее представитель ВОЗ назвал лучший механизм избавления от коронавируса.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:47