Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом в России

«Я проанализировала статистические данные за каждый день. Видно, что в сутки мы имеем 17-18-процентное увеличения числа зараженных. У нас были периоды спада и резкого подъема, но в целом сохраняется тенденция плавного увеличения», - рассказала Голикова.



