Ксения Собчак обвинила Тину Канделаки в некачественном "фотошопе"

Новая публикация в соцсети Instagram от продюсера телеканала "Матч ТВ" Тины Канделаки вызвала неоднозначную реакцию не только у подписчиков, но и коллег по цеху. К рекомендациям по поводу похудения и спортивного питания телеведущая прикрепила собственный снимок, в котором были заметны следы фотокоррекции. Пользователи Сети нещадно раскритиковали Канделаки после того, как Ксения Собчак указала на "лютый фотошоп" в виде неестественно изогнутых деревьев.Собчак также уличила бывшую подругу в неискренности: хотя Канделаки уже два года как отстранена от руководства "Матч ТВ", она до сих пор позиционирует себя как руководителя. Ответ на столь громкие заявления по поводу её карьеры и фигуры последовал довольно быстро, когда бывшая ведущая программы "Самый умный" отметила снижение рейтингов телеканала "Супер", а также опубликовала нелестные фотографии самой Собчак.