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Сергей Шнуров в день рождения на самоизоляции почувствовал себя крокодилом Генной

13 апреля Сергей Шнуров отмечает 47-летие. Отпраздновать день рождения певец не может из-за самоизоляции, поэтому для поднятия настроения представил себя крокодилом Генной. Соответствующий пост фронтмен группы «Ленинград» разместил в Instagram.
Сергей Шнуров в день рождения на самоизоляции почувствовал себя крокодилом Генной

«Я сижу на карантине, пиво не везут – бодун. Хорошо, что день рождения только раз в году», - спел Шнуров, наигрывая знаменитую мелодию на гавайской гитаре.

Исполнитель снимал видео, сидя на диване в шортах и рубашке. Судя по отсутствию носков, артист точно не собирался сбегать из карантина ради встречи с друзьями. Рядом на полу стояла бутылка вина, скорее всего, знаменитость потягивал напиток, когда его поздравляли по телефону.

Фолловеры поздравили Шнурова с днем рождения и пожелали ему актуального в этом году здоровья. Многие рассказали о своих знакомых, которые появились на свет в один день с музыкантом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:07

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