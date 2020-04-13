Татьяна Навка выставила архивные фото со своими родителями

В честь собственного дня рождения Татьяна Навка решила порадовать подписчиков на веб-платформе Instagram фотографиями из своего детства. Именитая фигуриста предстала на опубликованных снимках годовалой девочкой, которую держали на руках мама с отцом. Известно, что звезда спорта появилась на свет в Днепропетровске в семье экономиста Раисы Анатольевны и инженера Александра Петровича. В посте Навка поблагодарила своих родителей за любовь и поддержку, которую она хранит в своем сердце.Супруга Дмитрия Пескова отметила, что черты личности и характера закладываются в каждом человеке еще с детства, за которое ответственны не только родители, но и другие близкие родственники. Навка добавила, что она не смогла бы добиться внушительных результатов в спорте, если бы её мама с папой не увидели и не поощряли природный талант. Стоит отметить, что она тоже получила возможность растить не только собственную дочь, но и детей мужа от прошлого брака.