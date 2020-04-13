«Связной» назвал самые популярные у россиян смартфоны в первом квартале





Вторым по объему продаж стал Galaxy A10, выведенный на рынок южнокорейской компанией Samsung. Замыкает тройку Honor 10i. Всего за отчетный период россияне купили 7,6 млн девайсов, отдав за них 128 млрд рублей. Прирост в единичном и денежном выражении составил 13% и 16% соответственно.В среднем россияне тратили на смартфоны 16 900 рублей (+3%). Больше всего спросом пользовались бюджетные модели за 10-15 тыс. рублей. На них пришлось 27% продаж. В товарном выражении с 26% рынка лидером стал бренд Honor.Apple стал рекордсменом по количеству затраченных на смартфоны средств. Спрос на iPhone 11 с разным объемом памяти и XR вырос из-за желания потребителей обновить девайсы, которые могут подорожать на фоне пандемии и ослаблении рубля.