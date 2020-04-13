Режиссер фильма «Отряд Самоубийц 2» Джеймс Ганн развеял опасения поклонников картины о переносе даты релиза



Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3 — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Джеймс Ганн заявил, что на данный момент не стоит переживать о дате релиза «Отряда самоубийц 2», поскольку работа над фильмом идет по графику и даже опережает его. Съёмка картины была завершена ещё до начала карантина, а монтаж был настроен удалённо из дома. Режиссёр успокоил поклонников киноленты, обеспокоенных тем, что компания Warner Brothers решит перенести премьеру «Отряда самоубийц 2».Данная картина основана на продукции известного комикс-издательства DC Comics. Фильм является самостоятельным сиквелом к оригиналу 2016 года. Согласно анонсу, премьера фильма должна состоятся 6 августа 2021 года. Стоит отметить, по причине распространения коронавирусной инфекции большинство кинокомпаний перенесли весенние премьеры на осенне-зимний период. Оптимистично настроенные отстрочили показ фильмов до лета. К примеру, релиз киноленты «Мулан» должен пройти 24 июля, что, по оценкам независимых экспертов, вселяет оптимизм в поклонников картины. Специалисты уверены, американская киноиндустрия из-за изменения даты премьер многих фильмов потерпит убытки в 2 млрд долларов. Кинопрокат может потерять больше 40% финансовых средств.