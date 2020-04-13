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Режиссер фильма «Отряд Самоубийц 2» Джеймс Ганн развеял опасения поклонников картины о переносе даты релиза

Режиссер фильма «Отряд Самоубийц 2» Джеймс Ганн сообщил, что дата премьеры не изменится из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Джеймс Ганн заявил, что на данный момент не стоит переживать о дате релиза «Отряда самоубийц 2», поскольку работа над фильмом идет по графику и даже опережает его. Съёмка картины была завершена ещё до начала карантина, а монтаж был настроен удалённо из дома. Режиссёр успокоил поклонников киноленты, обеспокоенных тем, что компания Warner Brothers решит перенести премьеру «Отряда самоубийц 2».

Данная картина основана на продукции известного комикс-издательства DC Comics. Фильм является самостоятельным сиквелом к оригиналу 2016 года. Согласно анонсу, премьера фильма должна состоятся 6 августа 2021 года. Стоит отметить, по причине распространения коронавирусной инфекции большинство кинокомпаний перенесли весенние премьеры на осенне-зимний период. Оптимистично настроенные отстрочили показ фильмов до лета. К примеру, релиз киноленты «Мулан» должен пройти 24 июля, что, по оценкам независимых экспертов, вселяет оптимизм в поклонников картины. Специалисты уверены, американская киноиндустрия из-за изменения даты премьер многих фильмов потерпит убытки в 2 млрд долларов. Кинопрокат может потерять больше 40% финансовых средств.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:00

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