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Представитель ВОЗ раскрыл главный способ избавления от коронавируса

Карантинные меры и жесткий режим самоизоляции оказался неэффективным для замедления пандемии коронавируса. Представитель ВОЗ раскрыл главный способ избавления от COVID-19, который состоит в создании вакцины.

Спикер Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро сообщил, что коронавирусная инфекция будет опасной для человечества до тех пор, пока фармацевтические компании и исследовательские институты не создадут вакцину. По мнению эксперта, любые другие методы не способны снизить темпы распространения COVID-19 или её летальность. При этом, наблюдаемое снижение количества зараженных в США и Европе не дает полноценной гарантии в плане развития иммунитета.

Ученые на данный момент не уверены, будет ли SARS-CoV-2 проявлять себя подобно иным типам ОРВИ, обретая сезонный характер. Поэтому крайне важно организовать центры для борьбы со спорадическими вспышками недуга, прежде чем смягчать режим самоизоляции. Более того, будущие эпидемии остаются вполне возможными ввиду отсутствия необходимых медикаментов. Как информируют специалисты из университета Джонса Хопкинса в США, всего в мире насчитывается более 1,8 миллиона инфицированных COVID-19 и 114 тысяч летальных случаев.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:18

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