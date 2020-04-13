АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Дана Борисова о своих соседях: "Они меня боятся и думают, что я заразная"

Дана Борисова высказалась в Instagram Stories о своих соседях. Телеведущая заявила, что люди, живущие рядом, ее боятся и думают, что она может заразить их коронавирусом.
Дана Борисова о своих соседях: "Они меня боятся и думают, что я заразная"

Дана Борисова пожаловалась подписчикам на своих соседей, которые убрали телеведущую из общего чата жильцов, чтобы обсуждать и критиковать ее. Знаменитость рассказала, что люди из жилищного комплекса, в котором она живет говорят, что ее собака заразила всех животных коронавирусом. Но сама телеведущая возмущена таким заявлением и хочет, чтобы все проверили своих домашних любимцев на наличие вируса и предоставили ей справки. Дана Борисова рассказала, что в личных сообщениях, соседи ей пишут всякие нелицеприятные вещи и называют ее заразной.

Также известная телеведущая показала пустой двор и сообщила, что недавно написала соседям, что надевает колготки и через 10 минут выйдет на улицу и будет гулять около 3 часов. Дана Борисова посмеялась над ситуацией и рассказала, что люди, живущие с ней рядом, боятся ее и спрятались дома, чтобы она их не заразила их коронавирусом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода о своем графике на карантине: "Укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к…
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом в…
Анна Семенович о Татьяне Навке в день ее 45-летия: "Ты большой труженик, а главное ты всегда улыбаешься и излучаешь…
«Связной» назвал самые популярные у россиян смартфоны в первом…
«Пропало обоняние и поднялась температура»: Стас Михайлов рассказал о заражении…
Представитель ВОЗ раскрыл главный способ избавления от…
Дана Борисова о своих соседях: "Они меня боятся и думают, что я…
В России утвердили концепт нового самолета на замену…
Татьяна Навка о настойчивых ухаживаниях Пескова: «Дима деликатно взращивал во мне…
Врач Владимир Зайцев рассказал, когда начнется спад распространения коронавируса в…
Беременная супруга Андрея Черкасова начала собирать сумку для…
Кети Топурия удивила поклонников белоснежным платьем с глубоким…
Россия запретит ввоз дешевого бензина на…
"Милая, нежная, очаровательная": Филипп Киркоров и Алика Смехова поздравили Татьяну Навку с…
Астрофизик РАН сообщил, когда человечество начнет колонизацию…
«После совместной жизни с Хрусталевым я привыкла тянуться к земле»: Екатерина Варнава в шоу «Танцы со звездами» рассказала о своих длинных…
Кроссовер Geely Binyue обзаведется «заряженной» версией…
Партнер по танцам Марии Иваковой Евгений Папунаишвили натянул на себя ее…
Nissan объявила о запуске нового онлайн-сервиса на своем…
Эксперты рассказали о влиянии разводов на доходы и популярность…
Ставшая популярной после выхода фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина всю жизнь выбирала между Ефремовым и…
Мультипликатор Олег Куваев создал новую серию "Масяни" о…
Елена Малышева назвала прививку БЦЖ источником иммунитета к…
Борис Дергачев о коронавирусе: «Мы оказались не готовы к охватившему мир…
Власти России выделили 50 млрд рублей на выплаты борющимся с коронавирусом…
Андрей Разин о коронавирусе в России: "75% заражённых - это состоятельные люди, имеющие гражданство других…
Лев Лещенко рассказал об отсутствии "особых условий" во время лечения в…
OnePlus за три дня до презентации показала новый тизер OnePlus…
Просмотреть все новости