Дана Борисова о своих соседях: "Они меня боятся и думают, что я заразная"





Дана Борисова пожаловалась подписчикам на своих соседей, которые убрали телеведущую из общего чата жильцов, чтобы обсуждать и критиковать ее. Знаменитость рассказала, что люди из жилищного комплекса, в котором она живет говорят, что ее собака заразила всех животных коронавирусом. Но сама телеведущая возмущена таким заявлением и хочет, чтобы все проверили своих домашних любимцев на наличие вируса и предоставили ей справки. Дана Борисова рассказала, что в личных сообщениях, соседи ей пишут всякие нелицеприятные вещи и называют ее заразной.Также известная телеведущая показала пустой двор и сообщила, что недавно написала соседям, что надевает колготки и через 10 минут выйдет на улицу и будет гулять около 3 часов. Дана Борисова посмеялась над ситуацией и рассказала, что люди, живущие с ней рядом, боятся ее и спрятались дома, чтобы она их не заразила их коронавирусом.