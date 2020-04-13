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«Пропало обоняние и поднялась температура»: Стас Михайлов рассказал о заражении коронавирусом

Стас Михайлов в деталях рассказал фанатам о заражении уханьским коронавирусом. Роспотребнадзор по анализам подтвердил диагноз. Соответствующий пост певец разместил в Instagram.
«Пропало обоняние и поднялась температура»: Стас Михайлов рассказал о заражении коронавирусом

Михайлов признался в своем диагнозе, так как хотел защитить россиян. Зная о симптомах, граждане смогут вовремя обратиться в больницу и выявить пневмонию на ранней стадии. Артист счастлив, что во время болезни находился в РФ, так как наслушался об отношении врачей к пациентам в США, Германии, Англии.
«Нужно понимать, что эффективный результат дает только уважительное, искреннее и доброжелательное отношение к себе и окружающим. Самоизоляция – единственный выход. Надеюсь, Бог сохранит Россию и расставит все по местам. В страстную неделю нужно задуматься о своих поступках. Я думаю, после Пасхи ситуация нормализуется. Храни нас Бог! Оставайтесь дома!» - написал Михайлов.

Фолловеры пожелали артисту здоровья и просили держать в курсе хода лечения. Знакомые с медициной комментаторы написали, что раз в анализах появились антитела, значит пациент идет на поправку.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:25

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