В России утвердили концепт нового самолета на замену Ан-12





По предварительной информации, в России уже фактически одобрена концепция транспортника на замену Ан-12, а соответствующую документацию проекта дооформят в ближайшее время. В процессе разработки будущего самолета инженеры будут использовать последние наработки целого ряда конструкторских бюро, которые состоят в Объединенной авиастроительной компании. Известно, новые ЛА поступят на вооружение ВКС РФ до конца 2020 года.Стоит отметить, что Ан-12 является одной из старейших моделей военно-транспортных самолетов, чье производство началось в 1950-х годах. Он представляет собой турбовинтовой высокоплан с четырьмя двигателями, однокилевым оперением и хвостовым грузовым люком. Воздушная техника подобного типа используется для переброски боевых машин и военнослужащих на большие расстояния. Все же, конструкция самолетов постепенно устаревает, что вынудило Минобороны задуматься о проектировке новых транспортников среднего класса.