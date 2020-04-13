«Мы с Пашей пошутили»: Дана Борисова оправдалась за фотографию с бутылкой водки

«Ненавижу «синьку». Я не стану пить даже под наркозом. Мы просто шутили и фотографировались», - рассказала Борисова.





Борисова прошла курс лечения от наркозависимости и последние три года придерживается здорового образа жизни. На днях она зашла к знакомому Павлу в ресторан. Приятели устроили посиделки и в качестве шутки сделали фото со спиртным, которое знаменитость на дух не переносит.Знаменитость едва не лишилась дочери Полины. Из-за наркозависимости от нее отвернулись некоторые родственники и знакомые, поэтому сейчас она не позволяет себе употреблять спиртное и одурманивающие препараты.