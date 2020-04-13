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Светлана Лобода о своем графике на карантине: "Укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду"

Светлана Лобода рассказала своим преданным поклонникам в Instagram, что на карантине ее график сбился. Также знаменитая певица сообщила, что ложится спать после полуночи, а просыпается только к обеду.
Светлана Лобода о своем графике на карантине: "Укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду"

Светлана Лобода ведет активный образ жизни, занимается спортом и мало спит. Но сегодня она опубликовала фотографию, сделанную в постели. В комментарии исполнительница рассказала фанатам, что никогда в жизни не спала так долго, как во время самоизоляции. Знаменитость сообщила, что в последнее время она поздно ложится спать и просыпается только к обеду. Светлана Лобода пришла к выводу, что график сбился из-за карантина, поскольку раньше у нее не было подобных проблем.

Подписчики начали шутить и писать, что пришло время отдыха, поскольку Светлана Лобода постоянно находилась в движении и ее организм решил уделить время сну. Также пользователи Сети отметили, что в связи с карантином график сбился у многих людей. За несколько минут пост Светланы Лободы набрал более 20 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:54

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