Светлана Лобода о своем графике на карантине: "Укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду"

Светлана Лобода ведет активный образ жизни, занимается спортом и мало спит. Но сегодня она опубликовала фотографию, сделанную в постели. В комментарии исполнительница рассказала фанатам, что никогда в жизни не спала так долго, как во время самоизоляции. Знаменитость сообщила, что в последнее время она поздно ложится спать и просыпается только к обеду. Светлана Лобода пришла к выводу, что график сбился из-за карантина, поскольку раньше у нее не было подобных проблем.Подписчики начали шутить и писать, что пришло время отдыха, поскольку Светлана Лобода постоянно находилась в движении и ее организм решил уделить время сну. Также пользователи Сети отметили, что в связи с карантином график сбился у многих людей. За несколько минут пост Светланы Лободы набрал более 20 000 лайков.