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Анна Семенович о Татьяне Навке в день ее 45-летия: "Ты большой труженик, а главное ты всегда улыбаешься и излучаешь свет"

Анна Семенович решила высказаться о Татьяне Навке в день ее 45-летия. В своем Instagram-аккаунте исполнительница назвала именинницу большим тружеником, а главное, что она всегда улыбается и излучает свет.
Анна Семенович о Татьяне Навке в день ее 45-летия: "Ты большой труженик, а главное ты всегда улыбаешься и излучаешь свет"

Анна Семенович опубликовал видео, которое было снято после выступления Татьяны Навки. На кадрах телеведущая шутит и говорит, что теперь она будет исполнять роль Малефисенты в мюзикле на льду под названием "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств". В комментарии Анна Семенович призвала Татьяну Навку творить, сочинять новые сказки и дарить людям радость. Исполнительница поздравила фигуристку с 45-м днем рождения и назвала ее большим тружеником, который всегда улыбается и излучает свет.

В конце своего поста Анна Семенович заявила, что ей всегда весело с Татьяной Навкой и пожелала ей статья и любви. Пользователи Сети присоединились к словам телеведущей. Многие отметил, что именинница настоящая королева льда. Также фанаты пожелали спортсменке здоровья, позитива и удачи в жизни и творчестве. Публикацию певицы уже просмотрели более 40 000 раз.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:40

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