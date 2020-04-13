Беременная супруга Андрея Черкасова начала собирать сумку для роддома

Беременная возлюбленная Андрея Черкасова опубликовала фотографию в черном боди, сделанную в рамках одной из недавних фотосессий. В комментарии бывшая участница «Дом-2» обратилась к подписчицам. Кристина Черкасова попросила их рассказать, что именно они брали с собой в роддом. Девушка будет рожать первый раз и не знает, что обязательно нужно и без чего можно будет обойтись. Супруга ведущего реалити-шоу сегодня вечером начнет составлять полный список и будет все заказывать через интернет.Подписчики начали давать советы Кристине Черкасовой. Многие написали, чтобы она не переживала, а если что-то забудет, то Андрей Черкасовой обязательно это привезет. Также фанаты попросили экс-участницу «Дом-2» поделится своим списком, и она пообещала это сделать в ближайшее время. За несколько десятков минут пост беременной Кристины Черкасовой набрал более 10 000 лайков.