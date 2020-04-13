Татьяна Навка о настойчивых ухаживаниях Пескова: «Дима деликатно взращивал во мне любовь»
Татьяна Навка впервые без утайки рассказала о деликатных ухаживаниях Дмитрия Пескова. Супруги считаются одной из самых эффектных медийных пар.
Навка познакомилась с пресс-секретарем российского президента после развода с 56-летним Александром Жулиным, который являлся ее тренером. В те годы Песков состоял в браке с Екатериной Солоцинской. В 2010 году политик и фигуристка встретились на дне рождения общего знакомого и стали общаться.
Ранее фигуристка рассказала, как вместе с дочерью проводит время на карантине.
Навка познакомилась с пресс-секретарем российского президента после развода с 56-летним Александром Жулиным, который являлся ее тренером. В те годы Песков состоял в браке с Екатериной Солоцинской. В 2010 году политик и фигуристка встретились на дне рождения общего знакомого и стали общаться.
«Дима покорил меня своим вниманием. Он талантливо добивался первого свидания, но всегда вел себя по-джентельменски и никогда не переходил черту. Его поцелуи рук, милые ухаживания посеяли во мне зерно любви. В какой-то момент во мне что-то щелкнуло, и я сразу поняла, что без ума от него», - цитирует «МК» Навку.
Ранее фигуристка рассказала, как вместе с дочерью проводит время на карантине.