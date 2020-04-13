Татьяна Навка о настойчивых ухаживаниях Пескова: «Дима деликатно взращивал во мне любовь»

«Дима покорил меня своим вниманием. Он талантливо добивался первого свидания, но всегда вел себя по-джентельменски и никогда не переходил черту. Его поцелуи рук, милые ухаживания посеяли во мне зерно любви. В какой-то момент во мне что-то щелкнуло, и я сразу поняла, что без ума от него», - цитирует «МК» Навку.



