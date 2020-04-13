Врач Владимир Зайцев рассказал, когда начнется спад распространения коронавируса в России
Уже более 2 месяцев коронавирус распространяется на территории России и пока не достиг пикового состояния. Врач Владимир Зайцев рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в РФ.
В новом интервью отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что в скором времени распространение коронавируса в России достигнет пика, после чего начнется постепенный спад. По словам медика, текущая динамика заражения продержится несколько дней, которая закончится нормализацией эпидемиологической обстановки. К такому выводу врач пришел после наблюдения за европейскими странами, в которых вспышка началась на три недели раньше: теперь в ЕС отмечается снижение количества заболевших.
Зайцев утверждает, что если РФ пойдет по аналогичному сценарию, то облечения обстановки следует ожидать в ближайшую неделю. Прогноз, который дает эксперт, будет работать лишь в том случае, если россияне будут придержаться рекомендаций о социальной дистанции и самоизоляции. Усталость местного населения от разнородной информации и отказ от соблюдения карантинных мер может существенно увеличить продолжительность пандемии, сообщает «НьюИнформ».
В новом интервью отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что в скором времени распространение коронавируса в России достигнет пика, после чего начнется постепенный спад. По словам медика, текущая динамика заражения продержится несколько дней, которая закончится нормализацией эпидемиологической обстановки. К такому выводу врач пришел после наблюдения за европейскими странами, в которых вспышка началась на три недели раньше: теперь в ЕС отмечается снижение количества заболевших.
Зайцев утверждает, что если РФ пойдет по аналогичному сценарию, то облечения обстановки следует ожидать в ближайшую неделю. Прогноз, который дает эксперт, будет работать лишь в том случае, если россияне будут придержаться рекомендаций о социальной дистанции и самоизоляции. Усталость местного населения от разнородной информации и отказ от соблюдения карантинных мер может существенно увеличить продолжительность пандемии, сообщает «НьюИнформ».
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:49