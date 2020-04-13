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Кети Топурия удивила поклонников белоснежным платьем с глубоким декольте

Кети Топурия на своей странице в Instagram опубликовала снимок, который очень удивил её поклонников. Некоторые фолловеры отметили, что она похожа на белого лебедя, а кто-то заподозрил намек на скорую свадьбу знаменитости.

На фотографии Кети Топурия предстала в белоснежном платье с очень глубоким декольте и максимально высоким вырезом на ноге почти до линии бикини. Рукава и подол наряда украшены бахромой. Артистка позирует на открытой площадке. В лучах солнца знаменитость кажется особенно загорелой. Поклонники решили, фотография могла быть сделана во время отдыха исполнительницы в Монако осенью 2019 года. Намек на архивность снимка можно определить по короткой и лаконичной подписи к фото. «До», - отметила Кети Топурия.

Правда, она не стала уточнять, чему предшествовала фотография, таким образом заинтриговав поклонников. К тому же погода в Москве в последнее время не радует теплом для прогулок в лёгких нарядах. Поклонники оценили шикарный наряд Кети Топурия. Они сравнили её с белым лебедем и греческой богиней. «Кети, вы такая красивая», «Шикарная женщина», «Как же красиво», «Принцесса Грузии. Божественно красива», - прокомментировали публикацию фолловеры артистки. В числе звёздных комментаторов отметились певица Ани Лорак, грузинский модельер Бичолла Тетрадзе и визажист Ольга Романова.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:35

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