Кети Топурия удивила поклонников белоснежным платьем с глубоким декольте

На фотографии Кети Топурия предстала в белоснежном платье с очень глубоким декольте и максимально высоким вырезом на ноге почти до линии бикини. Рукава и подол наряда украшены бахромой. Артистка позирует на открытой площадке. В лучах солнца знаменитость кажется особенно загорелой. Поклонники решили, фотография могла быть сделана во время отдыха исполнительницы в Монако осенью 2019 года. Намек на архивность снимка можно определить по короткой и лаконичной подписи к фото. «До», - отметила Кети Топурия.Правда, она не стала уточнять, чему предшествовала фотография, таким образом заинтриговав поклонников. К тому же погода в Москве в последнее время не радует теплом для прогулок в лёгких нарядах. Поклонники оценили шикарный наряд Кети Топурия. Они сравнили её с белым лебедем и греческой богиней. «Кети, вы такая красивая», «Шикарная женщина», «Как же красиво», «Принцесса Грузии. Божественно красива», - прокомментировали публикацию фолловеры артистки. В числе звёздных комментаторов отметились певица Ани Лорак, грузинский модельер Бичолла Тетрадзе и визажист Ольга Романова.