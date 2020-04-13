"Милая, нежная, очаровательная": Филипп Киркоров и Алика Смехова поздравили Татьяну Навку с 45-летием

Филипп Киркоров опубликовал фотографию с Татьяной Навкой. В комментарии исполнитель написал, что именинница сегодняшнего дня – красавица, милая, нежная и очаровательная. Король отечественного шоу-бизнеса пожелал спортсменке оставаться непобедимой, успешной, счастливой и любимой. Также Филипп Киркоров написал: "Живи и получай удовольствие от жизни! Находи счастье и в мелочах, и в больших успехах!".Алика Смехова разместила несколько фото с Татьяной Навкой, сделанных на разных мероприятиях. В комментарии певица рассказала, что давно дружит со спортсменкой. Из-за карантина она впервые не погуляет на дне рождения Татьяны Навки. Но ситуация в стране не помешала Алике Смеховой поздравить именинницу с днем рождения и пожелать ей здоровья и семейного благополучия.