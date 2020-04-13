АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

РФ для реализации антикризисного пакета вводит запрет на ввоз дешевого бензина на полгода. Глава Минэнерго Александр Новак прокомментировал принятое правительством решение в эфире телевизионного канала «Россия 1».
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Новак понимает, что эмбарго не станет драйвером развития экономики, скорее это антикризисная и вынужденная мера. Несмотря на то, что ее нельзя считать рыночной, она стала популярна у ряда стран, спасающих свои нефтеперерабатывающие предприятия. К примеру, Казахстан раньше РФ объявил о запрете на ввоз нефтепродуктов.
«Нам нужно заниматься спасением нефтеперерабатывающей сферы, сохранять имеющиеся рабочие места и заводы. Мировой рынок не оправится от кризиса минимум до конца года, поэтому настало время отыскать баланс в отношениях между производителем и потребителем. РФ продлила сделку ОПЕК+, договорившись о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Возможно, договор улучшит ситуацию», - цитирует «ГлобалМСК.ру» Новака.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода о своем графике на карантине: "Укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к…
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом в…
Анна Семенович о Татьяне Навке в день ее 45-летия: "Ты большой труженик, а главное ты всегда улыбаешься и излучаешь…
«Связной» назвал самые популярные у россиян смартфоны в первом…
«Пропало обоняние и поднялась температура»: Стас Михайлов рассказал о заражении…
Представитель ВОЗ раскрыл главный способ избавления от…
Дана Борисова о своих соседях: "Они меня боятся и думают, что я…
В России утвердили концепт нового самолета на замену…
Татьяна Навка о настойчивых ухаживаниях Пескова: «Дима деликатно взращивал во мне…
Врач Владимир Зайцев рассказал, когда начнется спад распространения коронавируса в…
Беременная супруга Андрея Черкасова начала собирать сумку для…
Кети Топурия удивила поклонников белоснежным платьем с глубоким…
Россия запретит ввоз дешевого бензина на…
"Милая, нежная, очаровательная": Филипп Киркоров и Алика Смехова поздравили Татьяну Навку с…
Астрофизик РАН сообщил, когда человечество начнет колонизацию…
«После совместной жизни с Хрусталевым я привыкла тянуться к земле»: Екатерина Варнава в шоу «Танцы со звездами» рассказала о своих длинных…
Кроссовер Geely Binyue обзаведется «заряженной» версией…
Партнер по танцам Марии Иваковой Евгений Папунаишвили натянул на себя ее…
Nissan объявила о запуске нового онлайн-сервиса на своем…
Эксперты рассказали о влиянии разводов на доходы и популярность…
Ставшая популярной после выхода фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина всю жизнь выбирала между Ефремовым и…
Мультипликатор Олег Куваев создал новую серию "Масяни" о…
Елена Малышева назвала прививку БЦЖ источником иммунитета к…
Борис Дергачев о коронавирусе: «Мы оказались не готовы к охватившему мир…
Власти России выделили 50 млрд рублей на выплаты борющимся с коронавирусом…
Андрей Разин о коронавирусе в России: "75% заражённых - это состоятельные люди, имеющие гражданство других…
Лев Лещенко рассказал об отсутствии "особых условий" во время лечения в…
OnePlus за три дня до презентации показала новый тизер OnePlus…
Просмотреть все новости