Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

«Нам нужно заниматься спасением нефтеперерабатывающей сферы, сохранять имеющиеся рабочие места и заводы. Мировой рынок не оправится от кризиса минимум до конца года, поэтому настало время отыскать баланс в отношениях между производителем и потребителем. РФ продлила сделку ОПЕК+, договорившись о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Возможно, договор улучшит ситуацию», - цитирует «ГлобалМСК.ру» Новака.





Новак понимает, что эмбарго не станет драйвером развития экономики, скорее это антикризисная и вынужденная мера. Несмотря на то, что ее нельзя считать рыночной, она стала популярна у ряда стран, спасающих свои нефтеперерабатывающие предприятия. К примеру, Казахстан раньше РФ объявил о запрете на ввоз нефтепродуктов.