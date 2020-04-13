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Астрофизик РАН сообщил, когда человечество начнет колонизацию Марса

Колонизация Марса вскоре перестанет быть научной фантастикой, учитывая новые космические программы от NASA и SpaceX. Астрофизик РАН Максим Литвак сообщил, когда человечество начнет покорение Красной планеты.

Как сообщает завлабораторией Института космических исследований РАН Максим Литвак, попытки освоения Марса начнутся в скором времени, но подготовка создания пригодных для жизни условий на Красной планете - задача далекого будущего. По мнению ученого, текущий уровень технологий не позволяет терраформировать небесное тело до той степени, которая позволяет создание полноценных колоний. Все же, существующие проекты по полету на Марс дают надежду на то, что человечество будет развиваться за пределами Земли.

Литвак считает, что идеальным местом подготовки колонизаторов станут базы на Луне, которые нужно соорудить с помощью автоматических станций и роботов. В плане ресурсов особенно привлекательными выглядят полярные регионы Марса, которые обладают запасами замерзшей воды. Кроме того, исследователям необходимо найти способ получения кислорода и водорода, а также строительных материалов из местного грунта. Известно, что ближайшая пилотируемая экспедиция к Марсу должна состояться в 2024 году под руководством NASA и SpaceX.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:14

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