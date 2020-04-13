Ставшая популярной после выхода фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина всю жизнь выбирала между Ефремовым и Далем
Нина Дорошина стала популярной после дебюта картины «Любовь и голуби». В жизни актриса не могла найти свое счастье и металась между Олегом Ефремовым и Олегом Далем.
Дорошина и Ефремов встретилась на съемках «Первого эшелона». Актриса жила за городом, поэтому иногда ночевала у коллеги, чтобы по потемкам не возвращаться домой. Вскоре знаменитость обратил внимание на хорошенькую подругу, хотя состоял в отношениях с Ириной Мазурук. Итогом их головокружительного романа стала беременность и рождение сына. Ефремов так и не женился на Дорошиной.
Вскоре актриса вышла замуж за Даля. Бывший возлюбленный часто наведывался к супругам в гости и быстро понял, что Дорошина согласилась на брак ему назло. После развода артистка узаконила отношения с осветителем театра, поскольку Ефремов тогда заинтересовался Анастасией Вертинской. Позже она призналась, что из-за своих принципов лишилась счастья.
Дорошина и Ефремов встретилась на съемках «Первого эшелона». Актриса жила за городом, поэтому иногда ночевала у коллеги, чтобы по потемкам не возвращаться домой. Вскоре знаменитость обратил внимание на хорошенькую подругу, хотя состоял в отношениях с Ириной Мазурук. Итогом их головокружительного романа стала беременность и рождение сына. Ефремов так и не женился на Дорошиной.
Вскоре актриса вышла замуж за Даля. Бывший возлюбленный часто наведывался к супругам в гости и быстро понял, что Дорошина согласилась на брак ему назло. После развода артистка узаконила отношения с осветителем театра, поскольку Ефремов тогда заинтересовался Анастасией Вертинской. Позже она призналась, что из-за своих принципов лишилась счастья.