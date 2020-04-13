Елена Малышева назвала прививку БЦЖ источником иммунитета к коронавирусу





Ученые проанализировали число погибших от уханьского коронавируса в разных странах. В государствах, прививавшихся от туберкулеза, показатель оказался почти нулевым. В Италии и США, на которые пришелся рекордный рост зараженных, БЦЖ не ставят.В 1920 году жителей Бразилии начали вакцинировать. Сейчас в стране смертность от вызванной вирусом атипичной пневмонии в 100 раз ниже, чем в соседних государствах. Ведущая надеется, что высокий процент охвата БЦЖ россиян станет причиной низкой смертности.Врач-иммунолог Андрей Продеус согласен с теорией теледоктора. Дело в том, что вводимые с вакциной бациллы Кальмета в разы укрепляют врожденный иммунитет и повышает сопротивляемость к инфекционным процессам.Американские эпидемиологи доказали, что в странах, вакцинировавших людей от туберкулеза, количество зараженных COVID-19 в 10 раз меньше. Гипотезу поддерживают Александр Мясников, Михаил Мурашко, Вероника Скворцова, сообщают РИА Новости.