Андрей Разин о коронавирусе в России: "75% заражённых - это состоятельные люди, имеющие гражданство других стран"

Андрей Разин сообщил подписчикам, что проанализировал социальный состав россиян, которые пострадали от коронавируса. Около 75% заражённых - это состоятельные люди, которые завезли вирус в Россию, поскольку имеют гражданство других стран. Продюсер отметил, что именно их настиг коронавирус, а не те слои населения, которые относятся к категории бедных россиян. Сегодня замки и дворцы Рублёвки превратились в большой медицинский изолятор для богатых людей. Проживающий там друг Андрея Разина сказал: "Это большой больничный комплекс, из которого никто не выходит и все сидят в своих дорогих палатах".Знаменитость отметил, что единственное, что радует живущих на Рублёвке - это то, что по соседству с ними в самоизоляции находится президент Российской Федерации Владимир Путин. Также Андрей Разин сообщил, что он находится на Алтае, где нет коронавируса.