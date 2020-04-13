Андрей Разин о коронавирусе в России: "75% заражённых - это состоятельные люди, имеющие гражданство других стран"
Андрей Разин высказался о коронавирусе в России. Продюсер группы "Ласковый май" написал в Instagram, что 75% заражённых - это состоятельные люди, имеющие гражданство других стран.
Андрей Разин сообщил подписчикам, что проанализировал социальный состав россиян, которые пострадали от коронавируса. Около 75% заражённых - это состоятельные люди, которые завезли вирус в Россию, поскольку имеют гражданство других стран. Продюсер отметил, что именно их настиг коронавирус, а не те слои населения, которые относятся к категории бедных россиян. Сегодня замки и дворцы Рублёвки превратились в большой медицинский изолятор для богатых людей. Проживающий там друг Андрея Разина сказал: "Это большой больничный комплекс, из которого никто не выходит и все сидят в своих дорогих палатах".
Знаменитость отметил, что единственное, что радует живущих на Рублёвке - это то, что по соседству с ними в самоизоляции находится президент Российской Федерации Владимир Путин. Также Андрей Разин сообщил, что он находится на Алтае, где нет коронавируса.
Андрей Разин сообщил подписчикам, что проанализировал социальный состав россиян, которые пострадали от коронавируса. Около 75% заражённых - это состоятельные люди, которые завезли вирус в Россию, поскольку имеют гражданство других стран. Продюсер отметил, что именно их настиг коронавирус, а не те слои населения, которые относятся к категории бедных россиян. Сегодня замки и дворцы Рублёвки превратились в большой медицинский изолятор для богатых людей. Проживающий там друг Андрея Разина сказал: "Это большой больничный комплекс, из которого никто не выходит и все сидят в своих дорогих палатах".
Знаменитость отметил, что единственное, что радует живущих на Рублёвке - это то, что по соседству с ними в самоизоляции находится президент Российской Федерации Владимир Путин. Также Андрей Разин сообщил, что он находится на Алтае, где нет коронавируса.