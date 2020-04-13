«После совместной жизни с Хрусталевым я привыкла тянуться к земле»: Екатерина Варнава в шоу «Танцы со звездами» рассказала о своих длинных ногах





Последнее выступление Екатерины Варнавы с Денисом Таганцевым в телепередаче «Танцы со звездами» запомнилось зрителям не только безупречной техникой, но и откровениями юмористки. Когда наступило время выставления оценок, судьи решили перейти к обсуждению ног и личной жизни звезды программы Comedy Woman. Член жюри Дарья Златопольская посчитала, что танцу Варнавы мешает её рост: из-за этого знаменитость сутулится, а её партнеру неудобно танцевать с девушкой со столь длинными ногами.На замечание судьи Варнава ответила: «Я после совместной жизни с Хрусталевым, в принципе, привыкла тянуться к земле». Златопольская, в свою очередь, попросила артистку брать пример с теперешнего партнера - Константина Мякинькова, который намного выше экс-возлюбленного актрисы. Последняя впоследствии возмутилась относительно того, что жюри обсуждают её личную жизнь. «Так у нас Андрюша ведет программу! О чем ты?» - отметил Николай Цискаридзе, говоря о Малахове.