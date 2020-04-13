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Партнер по танцам Марии Иваковой Евгений Папунаишвили натянул на себя ее наряд

Съемки "Танцев со звездами" решили не останавливать, несмотря на пандемию COVID-19. Для сбора голосов в онлайн-голосовании Евгений Папунаишвили, партнер по танцам Марии Иваковой, решил в шутку натянуть на себя наряд телеведущей.

Совсем недавно вышел очередной выпуск шоу "Танцы со звездами", в котором приняли участие Мария Ивакова совместно с Евгением Папунаишвили, являющимся чемпионом Москвы по латиноамериканским танцам. Телезвезда призвал подписчиков в соцсети Instagram проголосовать за их дуэт и решился на необычный способ привлечения внимания: пара опубликовала видеоролик, в котором танцор переоделся в платье своей партнерши.

На кадрах видно, как Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили предстали в нарядах, в которых они танцевали в новом выпуске: ведущая в черном вечернем платье, а её коллега - в строгом костюме. Многие комментаторы удивились и шутили по поводу того, что Папунаишвили удалось вместиться в тесную одежду, несмотря на свои габариты. Кроме прочего, фанаты также восхитились танцем дуэта, отрывок из которого также выставлен в профиле Иваковой. Стоит отметить, что Елена Летучая и Влад Квартин не будут участвовать в проекте из-за травмы, полученной телеведущей на репетиции.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:52

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