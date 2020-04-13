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Борис Дергачев о коронавирусе: «Мы оказались не готовы к охватившему мир ужасу»

13 апреля Борис Дергачев отмечает 29-летие. В честь дня рождения звезда сериала «Фитнес» высказался о коронавирусе и личной жизни.
Борис Дергачев о коронавирусе: «Мы оказались не готовы к охватившему мир ужасу»

Дергачева ждет насыщенная жизнь. Актер мог начать реализовывать намеченные планы, но пандемия внесла в них свои коррективы. Происходящие сейчас события ранее никто не переживал. Дедушке и родителям знаменитости не доводилось неделями сидеть дома, боясь заразиться опасным вирусом.

В связи с режимом самоизоляции Дергачев отметит день рождение дома с тортом и шампанским. Обычно во время именин он находится на работе, к примеру, в прошлом году снимался на Бали.
«Я не стану называть вам имя избранницы. У нас прекрасные отношения, которые сейчас проходят проверку на прочность. Вместе мы научились радоваться простым вещам, ведь сейчас поход в магазин – целое событие. Я слежу за ситуацией в мире, но стараюсь читать официальные новости или интересоваться делами у живущих за границей друзей», - цитирует «Телепрограмма» актера.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:12

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