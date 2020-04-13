Лев Лещенко рассказал об отсутствии "особых условий" во время лечения в Коммунарке





Известие об обнаружении у Льва Лещенко кронавирусной инфекции заставило многих звёзд пересмотреть своё отношение к ограничениям, связанным с COVID-19. Большинство знаменитостей, присутствующих на юбилее Аллы Крутой, где появился исполнитель, сдали ПРЦ-тест, чтобы убедиться в отсутствии инфекции у них. Артист рассказал, что во время лечения в Коммунарке ему не предоставляли «особые условия».Ранее хейтеры отмечали, исполнитель был обеспечен всем необходимым благодаря своей обеспеченности и статусу. Они также утверждали, что простым россиянам не удастся добиться благоприятного лечения из-за отсутствия финансов. Согласно утверждению певца, во время терапии он находился в простой палате, а медики к нему относились как к обычному пациенту. Он также сообщил, для него не выделяли отдельный аппарат ИВЛ, а ограничивались только кислородной маской. «Меня разместили в обычной палате. Также могу смело утверждать, что «особых условий» не соблюдалось», - добавил Лев Лещенко.