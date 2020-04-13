Беременная Александра Черно готова отказаться от будущего ребенка, если он родится с отклонениями





Беременная Александра Черно часто выходит на связь со своими фанатами. Недавно она попросила подписчиков задать ей вопросы, которые больше всего их интересуют. Участницу «Дом-2» начали спрашивать о родах и о том, как бы она поступила с новорождённым ребенком, если бы он родился с отклонениями. Возлюбленная Иосифа Оганесяна решила честно отвечать на все вопросы пользователей Сети. Она написала, что оставила бы ребенка, если бы была уверена, что больше не сможет родить.Но при этом Александра Черно готова отказаться о новорожденного, если он родится с отклонениями. Она считает, что мучить себя и ребенка и винить его во всех своих бедах - это неправильно. Также участница «Дом-2» сообщила, что помогает детям, родившихся с отклонениями, но сама растить такого малыша она бы не смогла.