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Мультипликатор Олег Куваев создал новую серию "Масяни" о коронавирусе

Режим самоизоляции вынудил мультипликатора Олега Куваева создать новую серию "Масяни". Персонаж веб-сериала обратился к россиянам, высмеивая их реакцию на пандемию коронавируса.

Появление нового эпизода анимационного сериала "Масяня" стал неожиданностью для многих пользователей Сети, которые давно забыли о творчестве петербургского художника Олега Куваева. Серия получила название "Вирус наехал и вспомнили – когда приперло", в котором критикуются соотечественники, которые лишь во время пандемии коронавируса осознали важность профессии врача. По словам нарисованного персонажа, медики и раньше тяжело работали, а потому им полагается "щедрое вознаграждение за честный труд".

В своей обычной манере Масяня и ее семья борется со всеми проблемами, возникшими из-за карантинных мер. По замыслу создателя, распространение COVID-19 закончилось через год и в конце эпизода персонаж призывает россиян сохранять хорошее настроение и не терять чувства юмора. Известно, что мультсериал "Масяня" транслируется еще с 2001 года по сей день, рассказывая о бытовых сложностях персонажей под прозвищами Масяня, Хрюндель и Лохматый.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24

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