Кроссовер Geely Binyue обзаведется «заряженной» версией Pro
Кроссовер Geely Binyue, представленный в РФ под брендом Coolray, обзаведется «заряженной» версией с приставкой Pro. Спортивная модель предназначена для продажи на внутреннем рынке. Прием заявок откроется 15 апреля.
Под капотом Geely Binyue Pro инженеры установили «турботройку» объемом на 1,5 литра, способную при крутящем моменте в 250 Нм генерировать мощность в 177 «лошадей». Автомобиль получит отличительный декор, а его характеристики производитель пока держит в тайне.
Binyue Pro внешне напоминает Coolray. Разница заметна лишь в маленьких деталях обвеса, черненых дисках и выкрашенных в красный цвет тормозных суппортах. Жители Поднебесной могут заказать вариант с гибридной установкой, оснащенной 48-Вт стартером-генератором, или «розеточную» версию, готовую преодолеть на электротяге 62 километра. Стандартная модификация оценивается в 1,25 млн рублей, а стоимость спортивной пока не называется.
Под капотом Geely Binyue Pro инженеры установили «турботройку» объемом на 1,5 литра, способную при крутящем моменте в 250 Нм генерировать мощность в 177 «лошадей». Автомобиль получит отличительный декор, а его характеристики производитель пока держит в тайне.
Binyue Pro внешне напоминает Coolray. Разница заметна лишь в маленьких деталях обвеса, черненых дисках и выкрашенных в красный цвет тормозных суппортах. Жители Поднебесной могут заказать вариант с гибридной установкой, оснащенной 48-Вт стартером-генератором, или «розеточную» версию, готовую преодолеть на электротяге 62 километра. Стандартная модификация оценивается в 1,25 млн рублей, а стоимость спортивной пока не называется.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:00