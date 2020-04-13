Юрий Куклачев помогает подросткам из колоний





71-летний Юрий Куклачев рассказал в новом интервью, что цирк не является основным занятием в его жизни, которая также наполнена писательской и благотворительной деятельностью. В частности, артист много времени уделяет подросткам, которые отбывают наказание в колониях для несовершеннолетних преступников. Куклачев считает, что большинство детей не всегда виноваты в случившемся, а чаще становятся жертвами обстоятельств.Дрессировщик часто посещает различные места заключения и ведет душевные разговоры с подростками, которых пытается убедить в существовании справедливости и совести. Большинство слушателей внимают доходчивым словам и постепенно исправляются, говорит Куклачев. В качестве доказательства он приводит статистику своей реабилитационной программы "Амнистия души": за семь лет существования инициативы звезде и его команде удалось освободить 350 детей досрочно.