АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Большинство зараженных выздоравливают: Ученые рассказали подробности восстановления пациентов после…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Юрий Куклачев помогает подросткам из колоний

Мало кто из фанатов Юрия Куклачева знает, что помимо цирковой деятельности, артист также занимается перевоспитанием малолетних преступников. Знаменитый дрессировщик недавно рассказал о своей программе помощи подросткам из колоний.

71-летний Юрий Куклачев рассказал в новом интервью, что цирк не является основным занятием в его жизни, которая также наполнена писательской и благотворительной деятельностью. В частности, артист много времени уделяет подросткам, которые отбывают наказание в колониях для несовершеннолетних преступников. Куклачев считает, что большинство детей не всегда виноваты в случившемся, а чаще становятся жертвами обстоятельств.

Дрессировщик часто посещает различные места заключения и ведет душевные разговоры с подростками, которых пытается убедить в существовании справедливости и совести. Большинство слушателей внимают доходчивым словам и постепенно исправляются, говорит Куклачев. В качестве доказательства он приводит статистику своей реабилитационной программы "Амнистия души": за семь лет существования инициативы звезде и его команде удалось освободить 350 детей досрочно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Атомная субмарина "Князь Владимир" вскоре войдет в состав Северного…
Андрей Бельмач заявил, что кадровые потери изменят пол зарплат в…
Юрий Куклачев помогает подросткам из…
Расписание поезда «Ростов – Москва» изменено из-за распространения…
Передачу человеку вирусов животных спровоцировали охота и сельское…
"В фигурном катании стала королевой": Александр Буйнов поздравил Татьяну Навку с…
Сергей Шнуров проведет экскурсию по Третьяковке в режиме…
В Черном море провели артиллерийские стрельбы с корабля…
Ольга Бузова ради победы в баттле приняла ванну с…
Вирусолог Лариса Попович рассказала о смещении с траектории оптимистического сценария развития COVID-19 в…
Дочь Пугачевой и Галкина рассказала, как вести себя в условиях…
Иванка Трамп с дочкой Арабеллой сшили маски для защиты от…
Виктория Боня рассказала о состоянии обнуления и возможности скинуть все…
Наталья Штурм в нижнем белье пожаловалась на попавших в ее сети «горячих»…
Компания Citroen снизила стоимость модели C4…
"Мошенники активизировались": Андрей Разин призвал людей быть внимательнее на…
Иосиф Пригожин и Валерия владеют недвижимостью в Швейцарии и…
Учёные: Кофе положительно влияет на сексуальное…
В Москве школьник "сдал" в полицию ушедшую в запой мать на…
Меган Маркл и принц Гарри за 15 миллионов долларов купили особняк Мела…
Милена Безбородова умоляла не выгонять ее с проекта «Дом-2» во время…
Томская компания разработала бесконтактный термометр для использования в общественных…
Дочь Ларисы Гузеевой на карантине показывает фанатам странные…
Ученые разрабатывают магнитно-резонансную систему для эффективного лечения…
Настасья Самбурская впервые показала фото своего "мужа" и…
В Москве начали выдавать спецпропуска для передвижения по…
В Астрахани из-за пожара погиб мужчина и пострадал…
"Я не боюсь ремонта": Ольга и Илья Гажиенко купили…
Просмотреть все новости