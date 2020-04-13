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"В фигурном катании стала королевой": Александр Буйнов поздравил Татьяну Навку с 45-летием

Александр Буйнов в своем Instagram-аккаунте поздравил спортсменку Татьяну Навку с 45-летием. Известный исполнитель рад, что именинница много добилась в жизни и в фигурном катании стала королевой.

Сегодня олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка празднует день рождения. Супруге Дмитрия Пескова исполнилось 45 лет. Певец Александр Буйнов один из первых поздравил именинницу с праздником. Исполнитель опубликовал совместную с Татьяной Навкой фотографию. В комментарии знаменитость написал, что именинница в жизни и спорте всего добилась сама и в фигурном катании стала настоящей королевой. В конце публикации Александр Буйнов пожелал спортсменке новых работ на льду, а ее близким людям удачи.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям знаменитости и пожелали Татьяне Навке здоровья и успеха во всех начинаниях. Подписчики исполнителя назвали именинницу "самой лучшей фигуристкой на планете" и оставили множество лайков под поздравительным постом.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:10

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