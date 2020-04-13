В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления Пасхи
Пасха является одним из самых главных весенних праздников. До нее остается всего семь дней. В Страстную неделю люди стараются сделать все важные дела, чтобы освободить время для отдыха.
В плане соблюдения поста Страстная неделя перед Пасхой является самой строгой. У хозяек в эти дни обычно очень много дел. Всегда наряду с домашними хлопотами нужно было не забывать участвовать в важных богослужениях. В этом году свои поправки на этот счет внесла пандемия коронавируса. В России на фоне распространения заболевания до конца апреля введен карантин. Для верующих в некоторых церквях организованы богослужения в режиме онлайн, поэтому людям рекомендуется оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Обратиться к Богу можно дома. Рекомендуется не торопливо прочитать хотя бы самое маленькое Евангелие, чтобы пройти с Иисусом Христом и его учениками весь сложный путь от начала до Воскресения. Как заявляют священнослужители, воспоминания, которым посвящены дни Страстной недели, должны являться особенными для каждого православного человека.
Что касается поста, то важным является не только ограничения в еде и лишения себя различных развлечений. Отмечается, что за счет этого должны освобождаться силы и время. Его можно потратить на помощь ближним и общение с Богом. Во время поста рекомендуется сосредоточиться, подумать о смысле жизни.
Для каждого дня на Страстной неделе существуют свои ритуалы. В Великий понедельник рекомендуется произвести генеральную уборку в доме. Верующие избавляются от ненужных вещей, стараются починить поломанную мебель. Также можно помочь тем, кто нуждается в этом.
В этот день нельзя ссориться и вспоминать обиды. Тем, кто соблюдает пост, рекомендуется перейти на сухоядение. Это означает, что не стоит употреблять вареную пищу.
Во вторник обычно православные верующие заканчивают все отложенные дела. Этот день на Страстной неделе идеально подходит для похода по магазинам, чтобы закупить продукты к празднику. Также необходимо приобрести все ингредиенты для приготовления куличей и окрашивания яиц.
Во вторник можно подготовить подарки. Не обязательно, чтобы они были дорогие. Важно, чтобы презенты демонстрировали благие намерения. Уместно дарить конфеты, пасхальные корзинки, крашеные яйца, куличи, иконы, книги, сувениры и свечи, творческие поделки.
Среда: печь куличи и красить яйца
В среду красят яйца и начинают печь куличи. Это делается, чтобы конец Страстной недели был освобожден для духовных моментов.
Заранее принято готовить все традиционные угощения за исключением скоропортящихся. В покраске яиц стоит задействовать и всех членов семьи.
Великий четверг на Страстной неделе принято называть «чистым». К этому дню уже должны быть закончены все мирские дела. Люди не могут отвлекаться от проживания очень важных событий с духовной точки зрения. В данный день рекомендуется исповедаться и причаститься, но в этом году у православных не получится принять участие в соответствующих обрядах из-за карантина.
Некоторые люди склоняются к тому, что именно в четверг нужно убирать квартиру и печь куличи. В то же время, как считают священнослужители, важно ограничивать себя в естественных желаниях и потребностях, житейских заботах.
В Великий Четверг в рамках службы вспоминается прощальный и таинственный ужин Спасителя с учениками. Как описано в Евангелие, на нем Иисус Христос начал мыть им ноги. Традиция, когда старший прислуживает младшим, являлась немыслимой для иудейской культуры, но именно тогда был установлен совершенно новый порядок отношений между людьми.
В этот день принято вспоминать суд над Христом, то, как поступили с ним близкие люди, страдания Спасителя и крестную смерть. С самого утра читаются 12 фрагментов из Евангелия, где описаны эти события. Данная традиция возникла в Иерусалиме.
Некоторые в этот день полностью отказываются от пищи. Ближе к вечеру люди едят кусок хлеба и запивают его водой. Также следует избегать различных увеселительных мероприятий.
Великая суббота: день тишины
В этот день не стоит заниматься домашними делами. Так как церковь в 2020 году посещать не рекомендуется, можно читать произведения, чтобы проникнуться пасхальной атмосферой. Обычно люди вспоминают, как Спаситель пребывал в гробе, его сошествие в ад, из которого он освободил всех умерших.
Традиционно происходит церемония схождения Благодатного огня, символизирующего выход «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.
Самое важное в Страстную неделю
В плане соблюдения поста Страстная неделя перед Пасхой является самой строгой. У хозяек в эти дни обычно очень много дел. Всегда наряду с домашними хлопотами нужно было не забывать участвовать в важных богослужениях. В этом году свои поправки на этот счет внесла пандемия коронавируса. В России на фоне распространения заболевания до конца апреля введен карантин. Для верующих в некоторых церквях организованы богослужения в режиме онлайн, поэтому людям рекомендуется оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Обратиться к Богу можно дома. Рекомендуется не торопливо прочитать хотя бы самое маленькое Евангелие, чтобы пройти с Иисусом Христом и его учениками весь сложный путь от начала до Воскресения. Как заявляют священнослужители, воспоминания, которым посвящены дни Страстной недели, должны являться особенными для каждого православного человека.
Что касается поста, то важным является не только ограничения в еде и лишения себя различных развлечений. Отмечается, что за счет этого должны освобождаться силы и время. Его можно потратить на помощь ближним и общение с Богом. Во время поста рекомендуется сосредоточиться, подумать о смысле жизни.
Великий понедельник: навести в доме порядок
Для каждого дня на Страстной неделе существуют свои ритуалы. В Великий понедельник рекомендуется произвести генеральную уборку в доме. Верующие избавляются от ненужных вещей, стараются починить поломанную мебель. Также можно помочь тем, кто нуждается в этом.
В этот день нельзя ссориться и вспоминать обиды. Тем, кто соблюдает пост, рекомендуется перейти на сухоядение. Это означает, что не стоит употреблять вареную пищу.
Вторник: закончить все отложенные дела
Во вторник обычно православные верующие заканчивают все отложенные дела. Этот день на Страстной неделе идеально подходит для похода по магазинам, чтобы закупить продукты к празднику. Также необходимо приобрести все ингредиенты для приготовления куличей и окрашивания яиц.
Во вторник можно подготовить подарки. Не обязательно, чтобы они были дорогие. Важно, чтобы презенты демонстрировали благие намерения. Уместно дарить конфеты, пасхальные корзинки, крашеные яйца, куличи, иконы, книги, сувениры и свечи, творческие поделки.
Среда: печь куличи и красить яйца
В среду красят яйца и начинают печь куличи. Это делается, чтобы конец Страстной недели был освобожден для духовных моментов.
Заранее принято готовить все традиционные угощения за исключением скоропортящихся. В покраске яиц стоит задействовать и всех членов семьи.
Великий четверг: оставить время на духовные дела
Великий четверг на Страстной неделе принято называть «чистым». К этому дню уже должны быть закончены все мирские дела. Люди не могут отвлекаться от проживания очень важных событий с духовной точки зрения. В данный день рекомендуется исповедаться и причаститься, но в этом году у православных не получится принять участие в соответствующих обрядах из-за карантина.
Некоторые люди склоняются к тому, что именно в четверг нужно убирать квартиру и печь куличи. В то же время, как считают священнослужители, важно ограничивать себя в естественных желаниях и потребностях, житейских заботах.
В Великий Четверг в рамках службы вспоминается прощальный и таинственный ужин Спасителя с учениками. Как описано в Евангелие, на нем Иисус Христос начал мыть им ноги. Традиция, когда старший прислуживает младшим, являлась немыслимой для иудейской культуры, но именно тогда был установлен совершенно новый порядок отношений между людьми.
Страстная пятница: вспоминать страдания Христа
В этот день принято вспоминать суд над Христом, то, как поступили с ним близкие люди, страдания Спасителя и крестную смерть. С самого утра читаются 12 фрагментов из Евангелия, где описаны эти события. Данная традиция возникла в Иерусалиме.
Некоторые в этот день полностью отказываются от пищи. Ближе к вечеру люди едят кусок хлеба и запивают его водой. Также следует избегать различных увеселительных мероприятий.
Великая суббота: день тишины
В этот день не стоит заниматься домашними делами. Так как церковь в 2020 году посещать не рекомендуется, можно читать произведения, чтобы проникнуться пасхальной атмосферой. Обычно люди вспоминают, как Спаситель пребывал в гробе, его сошествие в ад, из которого он освободил всех умерших.
Традиционно происходит церемония схождения Благодатного огня, символизирующего выход «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.
Общество / Авторские новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:00