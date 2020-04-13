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Nissan объявила о запуске нового онлайн-сервиса на своем веб-сайте

Представители Nissan объявили, что на российском веб-сайте компании появился новый онлайн-сервис. Его запуск состоялся в рамках проекта «Медитация от Nissan. С заботой о вас».

Как сообщают в пресс-службе Nissan, главными приоритетами компании всегда были и остаются забота о покупателе и его комфорт. Помимо различных сервисов, японские эксперты также запустили интерактивный проект на российском портале, который представляет интересы бренда. Так называемый курс «онлайн-медитации» стал доступен для всех пользователей Сети с 10 апреля. Подобный сеанс позволит клиенту отдохнуть, накопить положительные эмоции и снять стресс, что является особенно актуальным во время пандемии коронавируса.

Инициатива «Медитация от Nissan. С заботой о вас» в очередной раз подтверждает философию фирмы, которая направлена на спокойствие и релаксацию. Информацию от этом проекте можно почерпнуть из отдельного раздела на официальном веб-сайте Nissan. Юзер сможет выбрать желаемое настроение, после чего он окажется в виртуальной копии одного из вместительных концептуальных автомобилей в расслабляющей обстановке, которую дополняет приятная музыка.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:45

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