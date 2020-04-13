OnePlus за три дня до презентации показала новый тизер OnePlus 8
OnePlus показала новый тизер OnePlus 8, онлайн-презентация которого состоится 16 апреля. Сведения предоставил сетевой инсайдер Эван Блэсс.
На первом оригинальном изображении находится OnePlus 8 и инновационные беспроводные наушники, получившие название Bullets Wireless Z. Их время работы, судя по появившимся в Сети слухам, составляет 20 часов. При помощи функции Warp Charge за 10 минут можно восполнить энергию аксессуара для 10 часов беспрерывного использования. Новинка, для которой выпущены даже специальные чехлы Carbon и Sandstone Bumber Case, не боится пыли и влаги. На втором тизере поклонники бренда смогут рассмотреть чехлы, созданные в тандеме с брендом Andre.
OnePlus 8, функционирующий на однокристальном процессоре Snapdragon 865, дополнен памятью на 12 и 256 ГБ, основную камеру с двумя датчиками по 48 Мп. Остальные получили разрешение на 5 и 8 Мп. Емкость батареи, поддерживающей технологию быстрой подзарядки, составляет 4300 мАч.
На первом оригинальном изображении находится OnePlus 8 и инновационные беспроводные наушники, получившие название Bullets Wireless Z. Их время работы, судя по появившимся в Сети слухам, составляет 20 часов. При помощи функции Warp Charge за 10 минут можно восполнить энергию аксессуара для 10 часов беспрерывного использования. Новинка, для которой выпущены даже специальные чехлы Carbon и Sandstone Bumber Case, не боится пыли и влаги. На втором тизере поклонники бренда смогут рассмотреть чехлы, созданные в тандеме с брендом Andre.
OnePlus 8, функционирующий на однокристальном процессоре Snapdragon 865, дополнен памятью на 12 и 256 ГБ, основную камеру с двумя датчиками по 48 Мп. Остальные получили разрешение на 5 и 8 Мп. Емкость батареи, поддерживающей технологию быстрой подзарядки, составляет 4300 мАч.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:48