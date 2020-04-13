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Атомная субмарина "Князь Владимир" вскоре войдет в состав Северного флота

По словам источника из военного ведомства, атомную субмарину "Князь Владимир" собираются передать в распоряжение Северного флота. Подводная лодка проекта 955А должна войти в состав КСФ в первом полугодии, а точнее - до конца июня 2020 года.

Как сообщают в одном из оборонно-промышленных комплексов России, подводная атомная лодка "Князь Владимир" проекта 955А стратегического назначения поступит на вооружение Северного флота в середине лета. До этого момента субмарина как минимум один раз выйдет в море для предварительных полевых испытаний. Источник объясняет это необходимостью проверить функционирование узлов и систем после устранения ряда дефектов, выявленных в ходе тестов.

Стоит отметить, что ранее инженеры планировали вывести 955А из ангара в 2019 году, но после изучения сборки на базе под Архангельском эксперты приняли решение о дальнейшем усовершенствовании подлодки. Известно, что она является модифицированной версией проекта 955 "Борей-А". В отличии от со своего предшественника, финальный вариант является более тихоходным, а также отличается повышенной маневренностью, помимо передового оборудования для ведения огня и удержания плавсредства на глубине.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:36

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