Атомная субмарина "Князь Владимир" вскоре войдет в состав Северного флота





Как сообщают в одном из оборонно-промышленных комплексов России, подводная атомная лодка "Князь Владимир" проекта 955А стратегического назначения поступит на вооружение Северного флота в середине лета. До этого момента субмарина как минимум один раз выйдет в море для предварительных полевых испытаний. Источник объясняет это необходимостью проверить функционирование узлов и систем после устранения ряда дефектов, выявленных в ходе тестов.Стоит отметить, что ранее инженеры планировали вывести 955А из ангара в 2019 году, но после изучения сборки на базе под Архангельском эксперты приняли решение о дальнейшем усовершенствовании подлодки. Известно, что она является модифицированной версией проекта 955 "Борей-А". В отличии от со своего предшественника, финальный вариант является более тихоходным, а также отличается повышенной маневренностью, помимо передового оборудования для ведения огня и удержания плавсредства на глубине.