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Передачу человеку вирусов животных спровоцировали охота и сельское хозяйство

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили процесс передачи вирусов от зверей людям. Специалисты установили наибольшее количество случаев инфицирования человека от разведенных им животных или тех, охотой на которых он занимается.

Вирусы млекопитающих могут передаваться человеку, однако многие зооантропонозы проходят незамеченными, поэтому специалисты до конца не установили особенности их появления и распространения. Исследователи проанализировали информацию о зооантропонозных инфекциях из научных статей, публикации которых начинаются с 2013 года. Они брали во внимание количество каждого вида, его динамику и причины ее изменения, а также охранный статус животных и другие факторы. Ученым удалось выяснить, что 609 из 5335 наземных видов млекопитающих могут инфицировать человека вирусами. Из них 354 вида являются переносчиками лишь одного типа опасных для людей инфекций. В большинстве случаев зооантропонозы чаще всего передаются грызунами, рукокрылыми, приматами, парнокопытными и хищными. 50% звериных инфекций переносят 12 видов домашних животных, в том числе и сельскохозяйственных, и большее количество вида способствует большей передаче вирусов.

Дикие животные, число которых растет, передают третью часть зооантропонозов. Млекопитающие, встречающиеся нечасто, реже являются переносчиками опасных инфекций, за исключением тех, которых люди сами уничтожают посредством охоты.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:12

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